Bauprojekte in Dormagen : 500.000 Euro für Spielplätze

Bauprojekte in Dormagen

Der Spielplatz an der Paul-Ehrlich-Straße in Hackenbroich. 500.000 Euro soll es dieses Jahr für Spielplatzsanierungen geben. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Dormagen Der Schwerunkt der Technischen Betriebe liegt 2021 auf den Spielplätzen. Dafür wird sieben Mal mehr Geld in die Hand genommen als im Vorjahr. Auch am Baumbestand arbeiten die TBD.

„Das ist ordentlich“, sagt TBD-Chef Thomas Wedowski, „wir haben eine umfangreiche Liste.“ Welche Spielplätze en detail auf dieser Liste stehen, wo Neuanschaffungen und Sanierungen und Spielgeräten anstehen, wird im Jugendhilfeausschuss am 4. Februar besprochen. Ein Beispiel nennt Wedowski aber: Der Spielplatz an der Claudiusstraße in Hackenbroich soll restauriert werden. Vorgesehen sind laut Wedowski unter anderem 75.000 für eine neue Spielturmanlage.