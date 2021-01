Corona im Rhein-Kreis Neuss : Inzidenz-Wert sinkt unter 100 - Zahl der Todesfälle steigt auf 193

Der Inzidenz-Wert ist im Rhein-Kreis Neuss unter 100 gesunken und liegt aktuell bei 99,0. Insgesamt ist derzeit bei 193 Menschen eine Corona-Infektion nachgewiesen, die Zahl der Todesopfer ist auf 193 gestiegen.

Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 336 (Vortag: 312) in Neuss, 111 (Vortag: 93) in Grevenbroich, 101 (Vortag: 80) in Dormagen, 93 (Vortag: 82) in Jüchen, 87 (Vortag: 87) in Meerbusch, 47 (Vortag: 45) in Kaarst, 30 (Vortag: 29) in Rommerskirchen und 24 (Vortag: 23) in Korschenbroich. Insgesamt 5 225 Personen (Vortag: 4 352) haben im Kreis bislang eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten.