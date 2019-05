Antrag der CDU Dormagen : Beleuchtung auf Sportstätten soll geprüft werden

Dormagen Die CDU will wissen, ob die empfohlenen Richtwerte überall eingehalten werden. Sie fordert von der Stadt einen entsprechenden Bericht.

Die Broschüre der Energieagentur NRW umfasst knapp 20 Seiten und ist mit einem Vorwort von Walter Schneeloch, dem Präsidenten des Landessportbundes (LSB) Nordrhein-Westfalen, versehen. Schneeloch sieht ein gewaltiges Energieeinsparpotenzial bei den Sportstätten im Land und wirbt dafür, die Beleuchtung der Anlagen auf den technisch neuesten Stand zu bringen. Das Heft gibt dazu eine Reihe von Anregungen. Die Dormagener CDU-Fraktion hat nun beantragt, dass die Stadt die aktuelle Beleuchtungssituation ihrer Sportstätten prüfen soll. Das Thema steht in der nächsten Woche auf der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport, der am Dienstag, 4. Juni, um 17.30 Uhr im Ratssaal zusammenkommt.

Hinsichtlich des Aufdeckens möglicher Einsparpotenziale teilt Gaspers mit, dass für die Überprüfung der Beleuchtungssituation an den Plätzen und in den Hallen eine unabhängige Prüforganisation oder ein unabhängiger Prüfer verpflichtet werden müsste. Mittel für eine solche Bestandsaufnahme stünden derzeit im Wirtschaftsplan des städtischen Eigenbetriebs nicht zur Verfügung. In den Wirtschaftsplan 2020 könnten sie eingestellt werden; Gaspers beziffert den voraussichtlich benötigten Betrag auf 20.000 Euro. Aber: Den Kosten für die lichttechnischen Berechnungen stünden vielleicht tatsächliche Energieeinsparungen gegenüber. Und: Möglicherweise könnten auch Fördermittel für eine Umrüstung zum Beispiel auf LED in Anspruch genommen werden.