Brandschutz in Dormagen : SPD will mehr Papierkörbe mit Zigarettenascher

Des einen Leid ist des anderen Freud’: Während viele der öffentlichen Müllbehälter in Dormagen wegen eines Gitters als Abdeckung Rauchern das Ausdrücken von Zigaretten erschweren, sind die offenen Konstruktionen (zwischen Gitter und Auffangeimer ist reichlich Platz) eine Einladung für Krähen, in den Abfällen zu stöbern.

Katja Creutzmann, Sachkundige Bürgerin der SPD, meint zu dem Problem mit der Abdeckung: „Das führt dazu, dass die Kippen entweder neben dem Mülleimer ausgetreten werden und die Straße verschmutzen oder dass noch glimmende Zigarettenreste in den Papierkörben landen, was schon Brände der Mülleimer verursacht hat.“ Und die Krähen verteilen den Abfall aus den Behältern auf dem Boden.

Creutzmann schlägt vor, die Mülleimer gegen Gefäße mit geschlossener Abdeckung auszutauschen, wie sie beispielsweise bereits an Römerstraße und Helmut-Schmidt-Platz aufgestellt worden sind. Und das wird zumindest an der Kölner Straße wohl auch passieren, wie die Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung in Aussicht stellen. Die Stadt habe jedenfalls auf Anfrage der SPD erklärt, dass 6000 Euro im Etat stehen, von denen neben krähensicheren Behältern auch solche mit integriertem Zigarettenascher angeschafft werden sollen. Sie werden perspektivisch die alten Papierkörbe auf der Kölner Straße ersetzen.