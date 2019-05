Bürgergespräch in Dormagen : Sieben Aufreger rund um die Haberlandstraße

Bei der Bürgerversammlung kritisierten viele Dormagener die Baupläne der Stadt: Geringere Höhen und weniger Häuser werden gefordert.

Mehr als 300 Dormagener nahmen beim Stadtteilgespräch mit Bürgermeister Erik Lierenfeld das Angebot zu Information und Austausch in der neuen Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums wahr. Und viele Bürger machten zum Teil sehr emotional und unmissverständlich klar, dass sie die geplante Bebauung des „Beethovenquartiers“ nach Architektenwettbewerb in Höhe und Dichte als zu groß ablehnen: „Wir sind nicht gegen eine Bebauung an sich, aber gegen diese Ausmaße“, konkretisierte Michael Wierich von der IG Mozartstraße: „Wir wollen keinen dritten sozialen Brennpunkt in Dormagen haben.“ Bürgermeister Lierenfeld betonte die Gesprächsbereitschaft der Verwaltung. Die schon abgespeckten Planungen, bei denen Maximalhöhen festgelegt werden, seien noch nicht abgeschlossen: „Hier entstehen auf keinen Fall Hochhäuser wie am Eingang zur Beethovenstraße.“ Er versprach: „Ihre Anregungen und Kritikpunkte werden mit einfließen.“ Nach der mehr als dreistündigen Versammlung sagte Lierenfeld: „Die Widerstände sind spürbar, ihnen müssen wir uns stellen.“ Rund um die Haberlandstraße sind zurzeit mehrere Projekte geplant, was viele Baustellen bedeuten wird. Im Einzelnen (die Zahlen entsprechen denen im Luftbild):

1.) Neubau der Dreifachhalle