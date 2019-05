Dormagen kulinarisch : Premiere fürs Streetfood-Festival

Dormagen Nach einem erfolgreichen Testlauf kürzlich beim Frühlingsfest startet das neue Angebot am Donnerstag offiziell. In der Innenstadt kann nach Feierabend unter freiem Himmel geschlemmt werden.

Das Open-Air-Kino auf der Freilichtbühne Zons kommt – und in wenigen Tagen auch eine Freiluftveranstaltung, bei der man in der Dormagener Innenstadt lecker und ungewöhnlich schlemmen kann. Die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) und ihr Grevenbroicher Partner „Die Rauchmeister“ laden für kommenden Donnerstag, 6. Juni, zum ersten „KÖ-stlich-Streetfood-Festival auf die Kö (=Kölner Straße) ein. Für alle, die nicht wissen, was sich hinter dem Begriff „Streetfood“ verbirgt: Es geht dabei um Speisen „auf die Hand“, die im Gehen gegessen werden können und von mobilen Händlern, ähnlich solchen, die von Wochenmärkten bekannt sind, zubereitet und verkauft werden. In diversen Städten laufen diese Festivals bereits mit Erfolg, zum Beispiel auf der anderen Rheinseite in Langenfeld. Dort hat Anfang Mai die zweite Auflage stattgefunden.

In Dormagen hatte es vor dem offiziellen Start kürzlich einen Testlauf gegeben. Beim Frühlingsfest waren diesmal ein paar Foodtrucks dabei gewesen, an denen auf einer Art Schlemmermeile Am Kappesberg Köstlichkeiten genossen werden konnten – ein Angebot, das laut SWD-Leiter Thomas Schmitt „super“ angenommen wurde. Weil zur Kernidee des neuen KÖ-stlich-Streetfood-Festivals das Snacken unter freiem Himmel nach Dienstschluss gehört, findet die Veranstaltung in der Woche statt und beginnt um 16.30 Uhr, wenn die Stände öffnen. Schmitt glaubt fest daran, dass das Angebot an einem langen Donnerstag gut platziert ist. Allerdings: 2016 hatte es Versuche gegeben, einen Feierabendmarkt im Stile eines Wochenmarktes zu späterer Stunde in der Dormagener City zu etablieren. Das war nicht gelungen, der Zuspruch war mäßig. Das Streetfood-Festival baut nun auf ein anderes Konzept.