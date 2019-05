Werbegemeinschaft : City-Offensive Dormagen trifft sich am 12. Juni

Dormagen Im Moment sind viele Innenstadt-Themen aktuell, zum Beispiel: Wann kommt endliche der Aufzug an der Sparkassentreppe? Diese und viele andere Fragen werden bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch diskutiert.

Im Moment sind viele Innenstadt-Themen aktuell, zum Beispiel: Wann kommt endliche der Aufzug an der Sparkassentreppe? Oder: Was macht eigentlich der Sieben-Punkte-Plan zur Vitalisierung der Innenstadt? – Diese und viele andere Innenstadt-Fragen werden bei der Mitgliederversammlung der City-Offensive Dormagen (CiDo) am Mittwoch, 12. Juni, um 19.30 Uhr im Hotel-Restaurant „Höttche“ an der Krefelder Straße diskutiert.