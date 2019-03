Spende von Dormagener Unternehmen TEC : 70 Ohrschützer für die Regenbogenschule

Freuen sich auf die neuen Ohrschützer: Ibrahim (2.v.u.r.) und seine Mitschüler aus der 3c der Regenbogenschule. Foto: Maren Könemann

Dormagen Die Schützer spendete ein Dormagener Unternehmen. Sie sollen den Schülern künftig bei der Konzentration helfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Maren Könemann Von Maren Könemann Journalistenschülerin Autorendetails aufklappen Maren Könemann (mkoe) ist Journalistenschülerin der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Aufgeregt und freudig greifen die Schüler der 3c der Dormagener Regenbogenschule nach den hellblauen Ohrschützern, die auf dem Tisch für sie bereitstehen. Jeder möchte sie einmal ausprobieren. „Die helfen uns bei Mathe und bei Deutsch“, erklärt Ibrahim schließlich. Der Neunjährige freut sich schon sehr darauf, die Ohrschützer im Unterricht auszuprobieren. Vor allem in den Stillarbeitsphasen sollen sie ihm und seinen Mitschülern helfen, sich besser konzentrieren und fokussieren zu können. Gespendet wurden etwa 70 neue Ohrschützer. Dazu bereit erklärt hat sich das mittelständische Unternehmen „TEC“, das im Industrieservice tätig ist, seit 2014 in Dormagen ansässig ist und hauptsächlich Produktionsanlagen installiert und verlagert.

Die Idee, alle Schüler der Regenbogenschule mit Ohrschützern auszustatten, hatte Schulleiter Thomas May. „Vor einigen Jahren habe ich davon auf einer Fortbildung für den Matheunterricht gehört. Die Idee fand ich klasse, deswegen habe ich direkt zehn Ohrschützer aus eigener Tasche gekauft und sie mit den Schülern ausprobiert“, sagt May. Und das habe mehr als gut funktioniert: „Einen Ohrschützer zu tragen, vermittelt dem Kind das Gefühl: ,Jetzt bin ich für mich’. Gleichzeitig wird der Umgebung signalisiert, dass das Kind gerade nicht gestört werden soll“, sagt May. Im Ergebnis würden die Ohrschützer, die die Außengeräusche um 26 Dezibel reduzieren, also die Konzentration und das Fokussieren der Kinder stärken. Eine Idee, die auch bei Mays Kollegen sehr gut ankam. „Irgendwann wollte jeder solche Ohrschützer für seine Klasse haben“, sagt May zufrieden.

Info Lärmpegel in der Schule oft viel zu hoch Forschung Laut Lärmforscher Peter Becker werden bei typischen Unterrichtssituationen bis zu 75 Dezibel gemessen. Das entspricht etwa der Lautstärke eines dauerhaft laufenden Staubsaugers im Zimmer. In Extremsituationen kann der Lärmpegel in der Klasse 80 dB übersteigen.

Kurz darauf sei Thomas May in der Hoffnung auf eine Sammelbestellung von Ohrschützern auf den Förderverein der Schule zugegangen. Vorsitzender Tobias Sahm und sein Stellvertreter Mehmed Bicakcioglu griffen die Idee auf und stellten einen Kontakt zur Firma TEC aus Dormagen her. Geschäftsführer Stefan Schlenzig war sofort begeistert. „Wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Technik, und da unsere Mitarbeiter oft mit Gehörschutz zu tun haben, fanden wir das Konzept besonders reizvoll. Damit war sofort klar: Das ist unser Projekt“, sagt Schlenzig. Etwa 1000 Euro habe er schließlich in die 70 blauen und grünen Ohrschützer investiert. Dass er damit als Dormagener Unternehmer etwas in „der direkten Nachbarschaft“ unterstützen konnte, hat ihn besonders gefreut. „Wir suchen immer nach lokalen Projekten, bei denen wir uns engagieren können.“