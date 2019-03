So schön ist der Frühling in Dormagen: Ein Hoch auf Hannelore!

So schön ist der Frühling in Dormagen

Dormagen Die grauen Tage liegen hinter uns – jetzt kommt Hoch „Hannelore“ und zeigt uns, was Frühling heißt.

Der Frühling ist da! Dank Hoch „Hannelore“ können wir bereits einen Tag vor dem kalendarischen Frühlingsanfang (20. März) Sonne satt genießen. Das lassen sich die Dormagener nicht zwei Mal sagen und verbringen den Beginn der neuen, bunten Jahreszeit vor allem draußen an der frischen Luft: Ob in Zons am Rhein, in Dormagen auf dem Marktplatz oder im Ganzjahres-Freibad „Roemer Therme“.