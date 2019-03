Chempark Dormagen: Currenta-Mitarbeiter liefern 823 Verbesserungsideen

Was wäre der Chempark-Betreiber Currenta ohne den Einfallsreichtum seiner Mitarbeiter? Sicher würde manches weniger gut laufen. Allein im Chempark Dormagen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr insgesamt 823 verbesserungsvorschläge eingereicht – angesichts von 818 Mitarbeitern eine exzellente Quote.

In den Chemparks an den beiden anderen nordrhein-westfälischen Standorten sah es ganz ähnlich aus. Und so kamen 2018 unterm Strich 3178 Verbesserungsvorschläge zusammen. Das waren rund 300 Anregungen mehr als 2017. „Fast jeder zweite Mitarbeiter hatte im vergangenen Jahr eine Idee, mit der er sein Arbeitsumfeld sicherer, effizienter und einfacher gestalten könnte“, teilte Currenta mit. Auch die Auszubildenden hätten viele Verbesserungsideen gehabt und 272 Vorschläge eingereicht. Umgesetzt wurden 2018 1710 Ideen, also 55 Prozent – eine sehr beachtliche Quote, die wieder gesteigert werden konnte.

In Dormagen hatten auch Liane Otto und ihre Kolleginnen Monique Haupt und Ulrike Langel aus der Umweltanalytik mitgemacht. In dem Labor, in dem die Kolleginnen arbeiten, verwenden sie häufig so genannte SPE-Kartuschen (SPE steht für Festphasenextraktion, englisch „solid phase extraction“). Das Adsorberharz in den Kartuschen entzieht stark salzhaltigen Wasserproben das Salz. Erst danach können in den Laboren weitere Messungen des Wassers stattfinden. „Die Werte, die wir messen, sind für alle Betriebe relevant, deshalb werden auch viele Kartuschen gebraucht“, erklärt Otto. „Früher haben wir die SPE-Kartuschen einmal benutzt und dann weggeworfen. Irgendwann gab es einen Lieferengpass und wir mussten uns etwas anderes überlegen“, erinnert sie sich.