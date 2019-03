Bürgerforum in Dormagen-Delhoven : CDU will Delhovener Sorgen ins Rathaus tragen

Elke Wölm ist die Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes. Foto: Tinter, Anja (ati)

Delhoven Am Ende stand ein Versprechen: „Wir nehmen die Anregungen und Sorgen der Anwohner sehr ernst und werden hier die nötigen Anfragen in Richtung Verwaltung kurzfristig stellen“ – so lautete die Ankündigung von Elke Wölm, Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Dormagen, nach dem jüngsten Bürgerforum, das die Christdemokraten in Delhoven angeboten hatten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Mit Verlauf und Resonanz zeigte sich Wölm zufrieden; sie wertete den Austausch mit den Bürgern aus Delhoven als Erfolg. Gut 40 interessierte Bürger seien unter dem Motto „Reden Sie mit“ ins Schützenhaus an St. Josef in Delhoven gekommen, um über Themen aus ihrem Ortsteil zu diskutieren und sich über den Stand der Dinge bei verschiedenen Projekten zu informieren. So ging es unter anderem um die Erweiterung der Feuerwache, um Verkehrskonzepte, die Zufahrt zum Sportplatz und die Verschönerung des Schützenplatzes.

Dabei nahmen die Teilnehmer kein Blatt vor den Mund, wie CDU-Ratsmitglied Martin Seewald schilderte: „Wir haben die Stimmungslage im Ort ungefiltert aufnehmen können und wollen, wo wir können, unterstützen.“ Gemeinsam mit dem CDU-Kreistagsabgeordneten Gerd Ammermann möchte der Ortsverband Dormagen spätestens im Herbst über die Ergebnisse beraten – erneut vor Ort.

Dem CDU-Ortsverband Dormagen gehören überwiegend die in den Stadtteilen Dormagen, Rheinfeld, Horrem, Hackenbroich, Hackhausen und Delhoven lebenden CDU-Mitglieder an, es gibt allerdings auch einige Zugehörige aus anderen Ortsteilen. Im Stadtverband ist der Ortsverband Dormagen der flächenmäßig größte und mitgliederstärkste Verband.