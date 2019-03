Stadtfest in Dormagen: Ostermarkt und Autofrühling auf der „Kö“

Dormagen Am letzten März-Wochenende startet in der Dormagener Innenstadt das erste Stadtfest des Jahres.

Traditionell markiert der Ostermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag den Auftakt der Stadtfestsaison in Dormagen. Für genügend Gründe, sich am letzten März-wochenende in die Innenstadt zu begeben, sorgt die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft als Veranstalter, gemeinsam mit der City-Offensive Dormagen (CiDo). „Hauptaktionstag ist dabei ganz klar der Sonntag“, sagt Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt.

Was Traditioneller Ostermarkt am 30./31. März in der Innenstadt

Auf dem Dormagener Autofrühling (Samstag und Sonntag) werden die neusten Modelle der örtlichen Autohändler zu sehen sein. Ob Familienvan, sportlicher Flitzer oder die oben offene Cabrio-Variante – Probesitzen ist natürlich erwünscht. Am Samstag, 30. März (10 bis 16 Uhr), und Sonntag, 31. März (12 bis 18 Uhr), werden zudem wieder zahlreiche Aussteller in der City frühlingshafte Dekoration und österliche Angebote präsentieren.

Für die kleinsten Besucher gibt es einiges zu erleben und zu entdecken. Im „Kö-Kinderland“, unterstützt vom Chempark, der CiDo, der evd, dem Ring-Center, dem städtischen Kinder- und Jugendbüro sowie der SWD, werden wieder die große Hüpfburg und das „Dormagen bewegt sich“-Mobil mit Bällen und Toren aufgestellt. Kinder können kostenfrei einen Trödelstand mit Spielsachen aufbauen. Im kunterbunten Zirkuszelt verwandeln Schminkkünstler die kleinen Besucher kostenlos in kleine Osterhasen oder -küken, Elfen, Superhelden, wilde Tiere oder Prinzessinnen – je nach individuellem Wunsch. Im Historischen Rathaus inszeniert das Seifenblasen-Figurentheater am Sonntag, 14.30 Uhr, die Geschichte „Von einem, der auszog, Osterhase zu werden.“ Anschließend kann sich das junge Publikum auf kurzem Weg direkt in den „Rathauspark“ begeben, wo um 15.30 Uhr der Osterhase den Startschuss zur beliebten Eiersuche gibt. „In den vergangenen Jahren waren die 1000 hartgekochten Eier in fünf Minuten eingesammelt“, sagt Schmitt.