Für den guten Zweck in Dormagen: „Dat Kölsche Hätz“ organisiert erneut die Kinderbörse

Dormagen Schon jetzt seien hunderte Sachen abgegeben worden, heißt es von den Ausrichtern der Dormagener Kinderbörse, die zugunsten der Organisation „Dat Kölsche Hätz“ veranstaltet wird. Darüber werden sich sicherlich sowohl die privaten Verkäufer, als auch die Käufer freuen.

Wie schon in den Jahren zuvor wird auch in diesem Jahr mit einem vollen Haus gerechnet. Am 24. März können Interessierte zwischen 11 und 14.30 Uhr in der Kulturhalle Langemarkstraße wieder sehr gut erhaltene, gebrauchte Kleidung, Spielzeug, Kindersitze, Fahrräder oder Schwangerschaftsmode kaufen und dabei etwas Gutes tun: Denn der Erlös des Verkaufs geht an den Förderverein krebskranker Kinder Köln, den die Organisation „Dat Kölsche Hätz“ unterstützt. Der Second-Hand-Markt In Dormagen wird zur großen Freude des Fördervereins immer erfolgreicher: Im vergangenen Jahr erzielte „Dat Kölsche Hätz“ mit seiner Kinderbörse rund 9350 Euro. Doch nicht nur das: Durch verschiedene Wohltätigkeitsveranstaltungen wie zum Beispiel die Kölner Kostümsitzung „Herzblättchen“, die zu Gunsten des Fördervereins krebskranker Kinder Köln veranstaltet wird, kamen im vergangenen Jahr insgesamt 420.000 Euro zusammen, die „Dat Kölsche Hätz“ an den Förderverein krebskranker Kinder Köln überwies.