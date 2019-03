Römische Geschichte in Dormagen: Welterbe: 2021 soll gefeiert werden

Dormagen Konzept zum Erhalt des Status für Dormagen im Kulturausschuss vorgestellt.

Harald Schlimgen fasste den wohl von allen Zuhörern im Ratssaal geteilten Wunsch in einem Satz zusammen: „Dann wollen wir mal hoffen, dass wir Mitte 2021 die Sektkorken knallen lassen können“, sagte der städtische Fachbereichsleiter für Bürger- und Ratsangelegenheiten, nachdem er in der Sitzung des Kulturausschusses das Konzept vorgestellt hatte, mit dem Dormagen und der Niedergermanische Limes den Status einer Welterbestätte erhalten sollen – eben in gut zwei Jahren, wenn darüber entschieden werden soll. Ein Antrag bei der Unesco soll im Januar 2020 in Paris gestellt werden. Kai Weber (CDU) zeigte sich „begeistert von dem Projekt, wir wollen es vorantreiben“. Und deshalb beantragte der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten sogleich, für die weitere Planung statt wie von der Stadt vorgeschlagen insgesamt 25.000 Euro für 2019 und 2020 bereitzustellen, sondern zwei Mal 20.000 Euro – unterm Strich also 40.000 Euro. Dem folgten die Mitglieder des Gremiums einstimmig. Die abschließende Entscheidung muss am 9. Mai der Stadtrat treffen.