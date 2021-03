Einkaufen in Dormagen : Wochenmarkt am Gründonnerstag findet statt

Wochenmarkt am Gründonnerstag findet statt

Dormagen Eine Entscheidung auf Bundesebene, die inzwischen zurückgenommen worden ist, hatte die Ausrichtung des Marktes vorübergehend ungewiss gemacht.

Die Dormagener Bürger können sich jetzt doch vor dem Osterfest noch einmal mit frischen Produkten vom Wochenmarkt eindecken. Thomas Schmitt von der Stadtmarketing- und Wirtschaftsgesellschaft Dormagen (SWD) bestätigte am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion, dass der Markt auf der Kölner Straße in der Innenstadt nun doch nicht, wie zwischenzeitlich befürchtet worden war, gestrichen, sondern lediglich wegen des Feiertages am Freitag auf den Gründonnerstag vorgezogen wird. Es gelten die üblichen Öffnungszeiten; Ende ist um 13 Uhr.