Niedergermanischer Limes : Dormagen jubelt über Weltkulturerbe-Anerkennung

In Feierlaune: (v.l.) Thomas Schmitt, Norbert Grimbach, Reinhard Rehse, Joachim Fischer, Lidia Wygasch, Erik Lierenfeld, Harald Schlimgen. Foto: Stadt

Dormagen Die zum Niedergermanischen Limes vorhandenen Ausstellungen in Dormagen sollen nun neu gestaltet werden – im Historischen Rathaus, im „Römerkeller“ an St. Michael und im Römerpark an der Castellstraße.