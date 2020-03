Coronavirus in Dormagen : Ein Viertel der NGK-Lehrer bleibt zu Hause

Johannes Gillrath ist in der Coronavirus-Krise gefordert. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Knechtsteden Am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden beeinflusst das Coronavirus den Schulalltag. Seit Montag fehlt mehr als ein Viertel der Lehrer, ebenso nimmt die gesamte Jahrgangsstufe fünf mit rund 150 Schülern nicht am Unterricht teil.

Bereits seit einer guten Woche fehlt eine sechste Klasse. Schulleiter Johannes Gillrath hat umgehend reagiert und alle vorhanden Lehrer dienstverpflichtet, „so können wir den Unterricht der anderen Klassen ohne Ausfälle kompensieren.“

Diese Situation wird am heutigen Dienstag noch anhalten. Ab Mittwoch können alle Schüler und Lehrer wieder in den Schulalltag zurück – sofern es bis dahin keinen positiven Test bei einem der Verdachtsfälle gibt oder andere Schüler verdächtige Symptome zeigen. In Dormagen gibt es insgesamt sechs Verdachtsfälle, in Rommerskirchen einen.

Am Sonntag Nachmittag hatten Eltern Gillrath darüber informiert, dass ihr Sohn Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Arbeitskollegin des Vaters gehabt habe. Der NGK-Schulleiter sorgte sofort dafür, dass die Klassenkameraden bzw. deren Eltern in Kenntnis gesetzt wurden und stellte diese Schüler vom Unterricht frei. Das Besondere: Es musste mit 27 Pädagogen eine ungewöhnlich hohe Zahl an Lehrern freigestellt werden, weil es so viele Querverbindungen untereinander gibt.