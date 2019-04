Am Norbert-Gymnasium Knechtsteden : NGK-Lehrer Königs gewinnt Poetry Slam in Dormagen

Die Schüler der zwölften Jahrgangsstufe des Norbert-Gymnasiums in Knechtsteden luden am Samstagabend zu einem Poetry Slam ein.

Den Anfang machte Schülerin Barbara, sie startete mit einem Aufruf zur Europawahl und kritisierte die Flüchtlingspolitik. „Es ist an der Zeit für uns alle etwas zu bewegen, wir sollten Grenzen vergessen und Unterschiede feiern“, forderte die Schülerin. Das Publikum belohnte die junge Künstlerin mit vielen Stimmen und Barbara durfte im Finale einen zweiten Text vortragen, in dem sie mit viel Humor beschrieb, wie sie sich traute, beim Bungeejumping von einer rund 50 Meter hohen Klippe zu springen. Die Poetry Slammerin Antje beschrieb sich in ihrem Text als sehr „verpeilten Menschen“ und erzählte, wie sie ihre Notizbücher verloren hat. Auch Antje wurde per Handzeichen ins Finale gewählt, in dem sie erzählte, dass sie eigentlich einen Zwilling gehabt hätte und wie sie als Kind immer mit ihrem imaginären Zwillingsbruder gespielt hatte. Ella, ebenfalls Poetry Slammerin, begeisterte mit einem humorvollen Text, in dem es um Sehnsucht, Hoffnung und Leidenschaft ging. „Ihr habt’s erfasst: Es geht ums Busfahren“, eröffnete sie ihren Auftritt. Sehr leidenschaftlich und mit viel Witz beschrieb die junge Künstlerin eine Szene bei einer Busfahrt, in der ein gut riechender Mann vor ihr stand. „Und die Moral von der Geschicht’? An fremden Menschen riecht man nicht!“, war der letzte Satz ihres Textes, den das Publikum direkt ins Finale wählte. In der zweiten Runde präsentierte sie einen ernsten Text über Wutbürger in Deutschland.