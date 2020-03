Bauprojekte in Dormagen : Stadt erstellt Reihenfolge für Sanierung der Sportgebäude

Auf vielen Fußballanlagen ist zwar der Sportplatz in Ordnung, aber es hakt bei den Gebäuden, in denen sich die Kicker umziehen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Die Mängel auf den Sportplätzen soll nach und nach beseitigt werden. Die Stadt wird eine Prioritätenliste erstellen und sie mit den betreffenden Vereinen abstimmen.

Stadt und Politik sollen die Sportplätze in der Stadt genauer in den Blick nehmen und sich darum kümmern, dass die vorhandenen Defizite beseitigt werden. Das ist die Absicht der SPD, die die Sanierung der Gebäudeinfrastruktur fordert. Die Stadt wird eine Prioritätenliste erstellen und sie mit den betreffenden Vereinen abstimmen.

Nach Ansicht der Sozialdemokraten bedarf die Infrastruktur vieler Gebäude auf den städtischen Sportanlagen einer gründlichen Sanierung, damit beispielsweise Sanitärräume, Heizungsanlagen oder Fenster wieder den zeitgemäßen Ansprüchen gerecht werden. „Auch hier besteht bekanntermaßen ein Sanierungsstau“, sagen Fraktionsvorsitzender Andreas Behncke und der sportpolitische Sprecher Detlev Zenk. In Anlehnung an die Erarbeitung und Vereinbarungen der Prioritätenliste für die Umwandlung der städtischen Fußballplätze in Kunstrasenplätze soll deshalb im Gespräch mit den Vertretern der betroffenen Vereine festgelegt werden, in welcher zeitlichen Abfolge die notwendigen Sanierungen vorgenommen werden. „Der damalige Runde Tisch wurde fraktionsübergreifend als beispielhaft angesehen.“ Unabhängig davon setzt die SPD voraus, dass notwendige Reparaturen weiterhin gemacht werden und damit auch anstehende Sanierungsmaßnahmen der Prioritätenliste unter dem Kostenaspekt einbezogen werden können.

Sportdezernentin Tanja Gaspers wies darauf hin, dass ein Vergleich zum Umgang mit den Sportplätzen schwierig sei. Bei Hochbauten sei die Sachlage eine andere. Gaspers betonte, dass es keine sogenannte Bereisung geben dürfe, bei der Mitarbeiter der Verwaltung und Vereinsvertreter von Anlage zu Anlage „reisen“ und sich vor Ort über den Zustand informieren. „Das bindet unglaublich viel Zeit und ist auch personell zu aufwendig.“ Sie wies darauf hin, dass man in der Verwaltung den Zustand der Gebäude kenne. CDU-Sprecher Andreas Buchartz erinnerte an eine inhaltlich ähnlich ausgelegte Anfrage von November und betonte: „Der Antrag der SPD ist in der Sache richtig.“ Er sagte auch, dass der Eigenbetrieb personell gut genug aufgestellt sei, um den Sanierungen gerecht werden zu können. Detlev Zenk zeigte sich zufrieden, weil die Verwaltung eine Priorisierung vornehmen werde und diese mit den Vereine abstimme, ehe sie in einem weiteren Schritt die Politik zur Entscheidung erreicht. Klar ist aber, betonte Gaspers, dass diese baulichen Maßnahmen eingegliedert werden in die zahlreichen Projekte im Schul-, Kita oder Feuerwehrbereich.