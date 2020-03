Kommentar zum Wettbewerb in Dormagen : Stadtteil Horrem gemeinsam stärken

Meinung Horrem Der Dormagener Sozialbericht hat es Ende 2018 schwarz auf weiß belegt: Horrem ist – mit Hackenbroich – der Dormagener Stadtteil mit dem meisten Förderungsbedarf.

Das deckt sich auch mit den beiden Stadtteilentwicklungskonzepten. Mit Fördergeld des Landes und des Bundes gestaltet die Stadt Dormagen zurzeit Horrem städtebaulich um, will die Lebens- und Wohnqualität verbessern. Da ist es von Vorteil, wenn sich auch die Privatwirtschaft wie die Baugenossenschaft Dormagen für eine Verbesserung einsetzt. In den vergangenen Jahren ist Horrem durch Zuzug und Geburten sehr schnell gewachsen. Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich für Horrem – dieser Zusammenhalt ist wichtig, will man den Stadtteil nachhaltig stärken. Das geht nur gemeinsam. Da ist eine Quartiers-Verschönerung ein weiterer wichtiger Ansatz, um das Leben in Horrem zu verbessern.