Veranstaltungen in Dormagen-Zons : Aktionstag im Kreismuseum rund ums Ei

Zons Woher stammen die Bräuche rund ums Ei mit denen Menschen aus den verschiedensten Kulturkreisen ihre Feiertage schön gestalten? Wie fand das verzierte Ei tatsächlich seinen Weg ins christliche Brauchtum zu Ostern?

Selbst in Japan, Heimatland der Kimonos, hat das Ei in der Mythologie eine ganz besondere Bedeutung. Legenden versprechen sogar beim Verspeisen bestimmter Eispezialitäten ein längeres Leben. „Ei-nfach zusammenkommen“ ist eine Veranstaltung mit Vorträgen, Aktionsständen für Groß und Klein und gemeinsamer Austausch bei traditionellen Kostproben. Ergänzend zeigt das Kreismuseum eine kleine Auswahl kunstvoll gestalteter Eier aus der Sammlung Pavel und Georgine Hovorak. Der Eintritt ist für diese Veranstaltung frei.

Um die japanische Blumensteckkunst Ikebana geht es beim Workshop am Donnerstag, 12. März, 18.30 Uhr. Das Blumenstecken hat in Japan eine lange Tradition und zählt als eigene Kunstform. Der Gestalter drückt anhand der kunstvoll gesteckten Blumen sein eigenes Verhältnis zur Natur sowie seine aktuellen Gefühle aus. Die Workshop-Leiterin Akikio Kaneko ist Absolventin der Ohara-Schule und führt an diesem Tag in die Kunst des Ikebana ein. Es wird angeraten folgende Utensilien mitzubringen: Schale/ Gefäß, Blumenschere, Blumenigel (kann auch im Kurs erworben oder ausgeliehen werden), Handtuch. Kosten: 16 Euro, zzgl 10 Euro Materialkosten. Anmeldung: 02133 53020.