Gewinner aus Dormagen : NGK-Schüler siegen bei Wettbewerb

Dormagen Rhein-Kreis Neuss zeichnet Gewinner beim Europa-Wettbewerb aus.

Schöner Erfolg für das Norbert-Gymnasium in Knechtsteden: Die Klasse 8d hat beim Europa-Wettbewerb des Rhein-Kreises Neuss den ersten Preis gewonnen und damit eine Informationsfahrt zum Europäischen Parlament nach Brüssel. Mit ihrem Video „Wir leben in Europa“ hatten sie die Jury überzeugt.

Wie können junge Leute ihre Ideen in die Diskussion um die Gestaltung einer zukünftigen EU einbringen? – Diese Frage stand im Mittelpunkt beim Europatag des Rhein-Kreises Neuss im Forum der Sparkasse Neuss. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke begrüßte über hundert Gäste im Forum der Sparkasse Neuss und freute sich, dass rund 90 Jugendliche an der Veranstaltung teilnahmen. Er brach eine Lanze für Europa und warb vor den jungen Menschen: „Das Europäische Parlament ist unsere Vertretung in Europa und das einzige direkt gewählte Organ der Europäischen Union. Seine Abgeordneten entscheiden über wichtige Fragen – darunter auch viele, die uns alle direkt betreffen.“