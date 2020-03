Wohnen in Dormagen : Nawodo will Wissen zu Wohnprojekt weitergeben

Dormagen Am Sonntag, 15. März, bietet die Genossenschaft „Nachbarschaftlich Wohnen in Dormagen“ (Nawodo) zum zweiten Mal ein Info-Café für alle an, die sich für das Leben in einem Wohnprojekt interessieren.

Inzwischen leben die Mitglieder der vor sechs Jahren gegründeten Genossenschaft über ein Jahr in dem Neubau, der am Eingang zum Neubaugebiet Nievenheim IV mit seiner Holz- und Backsteinfassade ins Auge fällt. An dem Nachmittag berichten sie über die Idee, die Entstehung und vor allem über ihre Erfahrungen mit dem Leben in nachbarschaftlicher Gemeinschaft. Willkommen sind Menschen aller Altersgruppen, ob Familien mit Kindern, Senioren, Singles oder Paare.

Johannes Thönneßen ist einer der Initiatoren des Projektes. Der Info-Tag spricht, so sagt er, zwei Zielgruppen an: „Wir möchten zum einen diejenigen unterstützen, die sich für eine solche Wohnform interessieren und diese Idee weiter verbreiten, zum anderen geht es auch um eine Art Warteliste für diejenigen, die sich vorstellen könnten, bei uns einzusteigen.“ Denn gemeinschaftliche Wohnprojekte finden immer mehr Zuspruch. Aber bis zur konkreten Umsetzung gibt es viele Hürden zu nehmen. Wie es funktionieren kann und was dabei zu beachten ist, darüber wollen Thönneßen und Co informieren. Ein wichtiger Punkt ist für ihn die Unterstützung durch die Stadt. „Die war und ist in Dormagen sehr gut. Ich weiß, dass es in anderen, auch großen Städten, leider völlig anders aussieht.“ Seiner Meinung nach wäre es wünschenswert, wenn grundsätzlich bei größeren Bauvorhaben ein Areal für besondere Wohnformen freigehalten wird.

Während es anderenorts eine gewisse Fluktuation gibt, ist dies bei Nawodo bislang nicht der Fall. Dennoch: „Wir können das ja nicht ausschließen, und durch ein solches Treffen gibt es eine gute Möglichkeiten, Interessenten kennenzulernen, die vielleicht in dieses Projekt einsteigen möchten.“

Das Treffen startet um 15 Uhr mit einem kleinen Rundgang, anschließend stehen einige Mitglieder der Genossenschaft den Gästen bei Kaffee und Kuchen für Fragen zur Verfügung. Der Treffpunkt ist im Latoursgarten 1, Gemeinschaftsraum WE 24. Um Anmeldung wird gebeten, entweder per Mail an mail@nawodo.de oder telefonisch unter 0152 38 713 763.

Wer sich vorab kundig machen möchte, findet alles Wissenswerte im Internet unter www.nawodo.de.

(schum)