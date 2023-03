Norbert-Gymnasium in Knechsteden Berufsmesse war ein voller Erfolg

Interessant war die Veranstaltung auch für jene, die ihr Abitur bereits in der Tasche haben. So stattet auch Jonathan Milci der Messe einen Besuch ab: „Ich hab im vergangenen Jahr meinen Abschluss an einem Gymnasium in Dormagen gemacht und weiß leider immer noch nicht, was ich eigentlich machen möchte. Ich wollte mich noch einmal inspirieren lassen und eventuell ein paar Kontakte knüpfen“, erzählt er.