Idee vom Umbau der Konzernstruktur in Dormagen Transparenz als Nebelkerze

Meinung | Dormagen · Dass Stadttöchter womöglich zurück in den Mutterkonzern kommen, das wäre vor allem deshalb eine gute Nachricht, weil so Themen wieder in öffentlich tagenden Ausschüssen behandelt würden.

Von Klaus D. Schumilas

18.03.2023, 04:50 Uhr

Steht der Konzern Stadt womöglich vor einem Umbau? Foto: Hammer, Linda (lh)

Es gibt wohl keine Kommune im Land, die nicht vor Jahren (defizitäre) Bereiche aus ihrem Kernhaushalt ausgegliedert hat, um steuerliche Vorteile zu generieren und um den Haushalt zu entlasten. Wenn jetzt dieser Steuer-Effekt nicht mehr wie gewünscht greifen sollte, ist eine Überprüfung natürlich richtig. Dass bei einer Rückführung von Töchtern in den Mutterkonzern Einsparungen möglich sein könnten, ist alleine mit Blick auf Verwaltungsabläufe und -kosten naheliegend.