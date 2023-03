Vorstoß in Dormagen CDU will neue Struktur im Stadtkonzern

Zurück in Mutters Schoß: So oder ähnlich könnte man den Vorstoß der Dormagener CDU übersetzen, städtische Tochtergesellschaften zurück in den Kernhaushalt der Stadt zu führen. Dabei geht es um mögliche Einsparungen und um Transparenz. „Es soll festgestellt werden, ob die Unternehmensführung und die Handlungsweise dieser Gesellschaften den Bürgerinnen und Bürgern transparent vermittelt werden“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Kai Weber.