Sportinternat in Dormagen Nach Kinderpornografie-Verdacht - Vertrag mit Leiter aufgelöst

Der Fall der Ermittlungen gegen den ehemaligen Leiter des Sportinternats Knechtsteden, dem Besitzverschaffung und Kostenpflichtiger Inhalt Besitz kinderpornografischer Inhalte vorgeworfen wird, hat jetzt auch den Landtag beschäftigt. In der Sitzung des Sportausschusses des Landtags am Dienstag hat Staatssekretärin Andreas Milz (CDU) den Ausschussmitgliedern einen Bericht vorgelegt. Aus dem geht unter anderem hervor, dass am 27. Februar der Vertrag zwischen dem ehemaligen Internatsleiter und dem Norbert-Verein als Träger des Internats aufgelöst worden ist.