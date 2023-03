St. Katharina in Hackenbroich Das ist das Ziel des neu gegründeten Gemeinde-Netzwerkes

Durch die Neuordnung der pastoralen Einheiten und die Personalknappheit in der katholischen Kirche sei absehbar, dass in Zukunft in den einzelnen Gemeinden vor Ort weniger von Hauptamtlichen geleistet werden könne. Sowohl personell wie auch finanziell würden die Ressourcen knapper. „Umso mehr kommt es auf die Arbeit der Ehrenamtlichen an, um ein aktives Gemeindeleben zu gestalten“, so Schlömer.