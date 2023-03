Zukunftsagentur entscheidet Fördergeld für Wildwasserpark Dormagen

Mit einer positiven Nachricht im Gepäck können all diejenigen ins Wochenende gehen, die sich um das Mega-Projekt Wildwasserpark Dormagen kümmern: Der Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) hat auf seiner Sitzung am Freitag in Heinsberg die Förderung eines ambitionierten Sportprogramms beschlossen. Damit gehen aus einem Gesamtzuwendungsvolumen von 110 Millionen Euro in Kürze die ersten drei Projekte an den Start. Maximal 70 Millionen Euro davon fließen in drei Spitzensport-Projekte, die vom „Fachausschuss Raum und Infrastruktur“ positiv bewertet worden sind: Wildwasserpark Dormagen, Sportpark Soers sowie das nationale Trainingszentrum Hockey im Rheinischen Revier.