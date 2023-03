Gewerbegebiet in Dormagen Die Geschichte hinter „TOP West“

Der heutige Einkaufspark „TOP West“ in Horrem ist ein Teil der Stadt und ganz sicher mit der Entwicklung der Geschäftswelt in Dormagen verbunden. „TOP West“ hat seine eigene Geschichte, beginnend mit einem Supermarkt, dem „TOP 3“-Markt. Manche Dormagener behaupten, dass Horrem ohne den damaligen „TOP 3“-Markt noch immer ein kleines Bauerndorf wäre, bestehend aus seinen 13 Höfen. Andere entgegnen, dass das heutige riesige Gewerbegebiet „TOP West“ ohne die mutige Vorgehensweise und Geschäfte-Expension der beiden aus Euskirchener stammenden Schwestern Krementz nie entstanden wäre. Diese beiden Witwen hatten in Euskirchen und Füssenich bereits zwei Supermärkte bauen lassen, sie in der Reihenfolge ihrer Entstehung „TOP 1“ und „TOP 2“ genannt. Es lag also nahe, den in Horrem errichteten, nächsten Supermarkt, „TOP 3“ zu nennen.