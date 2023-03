Tag der Instrumente in Dormagen Talente entdecken in der Musikschule

Seit 2011 ist Emanuel Dähn bereits stellvertretender Leiter der Musikschule. Seitdem organisiert er den Tag der Instrumente in der Musikschule jedes Jahr mit. „Ich bin sehr glücklich, dass der Musikschulbetrieb inzwischen wieder ganz normal laufen kann. Während der Pandemie haben wir die Musikschule digitalisiert durch Fördermittel des Landes und konnten so zumindest online Unterricht anbieten. Natürlich ist es aber etwas ganz anderes, wenn ich den Schüler oder die Schülerin hier live vor mir sitzen habe und noch den ein oder anderen Kniff zeigen kann“. Dähns Tochter (19 Monate alt) und seine Frau Gunta sind an dem Tag auch in der Musikschule unterwegs. Für die kleinen Musiker und Musikerinnen bietet die Musikschule bereits ab dem 4. Lebensmonat den ,,Babyfloh Kurs“ an. „Einmal die Woche treffen sich Mamas, Papas, Omas oder Opas und machen mit den kleinen Musik. Es wird gesungen, Laute gelernt und getanzt. Am Anfang war unsere Tochter etwas skeptisch, aber als sie gesehen hat, wie viel Spaß die anderen Eltern und Kindern und ich haben, ist sie aufgetaut“, erzählt Gunta Dähn.