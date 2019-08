Alternative Kunst in Dormagen : Mit Graffiti-Projekten aus der Illegalität

Die Szene der Sprayer, die an Projekten der Stadt teilnehmen oder Auftragsarbeiten von Hauseigentümern umsetzen, ist rund 50 Personen groß. Sie lehnen illegale, strafbare Schmierereien ab.

Den Begriff Graffiti verbinden viele mit illegalen Schmierereien. An Hauswänden, an Brücken und vorzugsweise auf dem Gelände der Deutschen Bahn. Solche Sprayer raus aus der Illegalität zu holen, aber auch an dieser Kunstform Interessierten eine Plattform zu geben – das gelingt der Stadt seit über zehn Jahren. Bei vielen wird die Lust zum sprayen kanalisiert, indem die Stadt spannende Projekte und Objekte anbietet, wie die Autobahnunterführung am Holzweg, wo ein Dutzend junger Leute jetzt in einer Nacht-Aktion aktiv war. Oder beim Bauwagen-Sprayen in der „Rübe“ innerhalb eines geförderten Projektes „Jugend stärken im Quartier“.