Naturfreizeit in Dormagen : Kinder erleben Greifvögel hautnah

Was Die Freizeit „Der kleine Greifvogelschein“ bietet die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald im Tannenbusch stets in der letzten Ferienwoche an, an fünf Tagen von circa 9.30 Uhr bis circa 16.30 Uhr. Sie wird auch 2020 stattfinden.

Kontakt www.sdw-dormagen.de und wald-paedagogik.de