Wohngemeinschaft Beeckerwald : Wettbewerb im Sprayen für Kinder und Jugendliche

Beeckerwald Der gemeinnützige Verein Wohngemeinschaft Beeckerwald richtet noch bis zum 30. August einen Wettbewerb im Sprayen für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren aus.

Dabei dürfen gleich zwei Verteilerkästen der Telekom vom ersten und zweiten Platz unter dem Motto „Beeckerwald“ mit Graffiti gestaltet werden. Zusätzlich winken attraktive Gutscheine, welche von den Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden. So gibt es für den ersten Platz einen Gutschein im Wert von 30 Euro für Kepinu Pizza, für den Zweiten einen 20-Euro-Gutschein für die Buchhandlung Kirch und für den dritten Platz zwei Gutscheine für je ein Frühstück in der Ophover Mühle.

Die Idee hinter dem Wettbewerb ist simpel, denn der Verein hat sich bei seinen vielen Projekten wie Frühschoppen, Spieleabende, Bingo und Trödelmarkt auch die aktive Gestaltung und Verschönerung des Stadtteils Beeckerwald in Wegberg auf die Fahne geschrieben. Auch Bürgermeister Michael Stock beteiligt sich an dem Projekt der Wohngemeinschaft Beeckerwald: Neben Walter Grunwald und Hans-Peter Kohlhaas sitzt er in der Jury, welche die Sieger ernennen wird. Für alle, die Lust bekommen haben, ebenfalls einen Vorschlag einzureichen: Der Einsendezeitraum für den Wettbewerb läuft noch bis zum 30. August.