Graffitiprojekt in Wülfrath : Straffällige Kids sprayen bei Musikfreunden

Graffitiprojekt in Wülfrath

In einem sozialpädagogisch begleiteten Graffiti-Projekt ist dieses Werk bei den Musikfreunden Wülfrath entstanden. . Foto: Stadt Heiligenhaus

Wülfrath Das Graffiti-Projekt des Vereins „Neue Wege“ machte auch Halt in Wülfrath.

Das Projekt startete Anfang der Ferien in Heiligenhaus, war dann in Erkrath und abschließend in Wülfrath. „Eine Gruppe nimmt die ganze Woche daran teil“, erklärt Melanie Rohde von der Jugendhilfe im Strafverfahren der Stadt Heiligenhaus. Sie ist Koordinatorin des Projekts. „Zwar müssen einige der Teilnehmer Sozialstunden ableisten, es gibt aber immer auch Teilnehmer, die freiwillig dabei sind.“