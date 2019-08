Sport in Dormagen : Kunstrasenplatz wird nicht bis zum RS-Jubiläum fertig

Dormagen Peter Deuß trägt es mit Fassung – und kann sogar noch etwas Positives aus der Enttäuschung ziehen. „Wenigstens bleibt uns so möglicher Ärger mit dem Plastik-Granulat erspart“, sagt der Vorsitzende des RS Horrem.

Der Verein hatte ursprünglich gehofft, zu seinem 100-jährigen Bestehen, das am 31. August passend ab 19.19 Uhr im Bürgerhaus Horrem und in der Woche danach rund um den Fußballplatz gefeiert wird, eine Sportanlage mit Kunstrasenplatz vorzeigen zu können. Doch daraus wird nichts, dieser ursprünglich ins Auge gefasste Termin ließ sich nicht halten. Denn inzwischen hat sich viel getan, das Plastik-Granulat, das in vielen Kunstrasenanlagen verbaut worden ist, ist in Verruf geraten, weil es möglicherweise gesundheitsschädlich ist. Das prüft die Europäische Union (EU), sogar ein Verbot wurde in Erwägung gezogen. Folglich muss auch die Stadt Dormagen umdenken und sich genau überlegen, für welches Material sie sich bei der Umrüstung der restlichen Plätze auf Kunstrasen entscheidet.