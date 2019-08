Altenpflegeheim in Dormagen : Das Augustinushaus wird 125 Jahre alt

Dormagen Zum 125-jährigen Bestehen des heutigen Altenpflegeheims wünscht sich Leiter Thomas Schindler einen Ausbau der Kurzzeitpflegeplätze.

Dieser Tradition fühlen sich Thomas Schindler und sein Team verpflichtet: „Wir sind stolz darauf, das christlich geprägte Haus hier im Sinne der Nächstenliebe weiterentwickeln zu können – in der Nachfolge der Ordensschwestern.“ An sechs Tagen in der Woche gibt es auch nach dem Weggang von Schwester Celina und Schwester Tarcisia vor vier Jahren einen Gottesdienst, und zwei Mitarbeiter wurden in seelsorgerischer Begleitung weitergebildet. „Es ist uns wichtig, uns um die Menschen zu kümmern“, erklärt Schindler, wie der Anspruch der Augustinerinnen weiter umgesetzt wird.