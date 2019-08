Schützen in Dormagen und Delrath : Eine Königin als stolze „Queen Mum“

Doppelte Königswürde in einer Familie: Rebecca Hold (l.) und ihr Partner Kay Grieb, das Delrather Königspaar, mit ihrer Mutter Hannelore Beivers, die mit ihrem Mann Willi (r.) das Dormagener Königspaar bildet, vereint vor dem Königsball in Delhoven. Foto: G. Salzburg. Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen In Delrath regieren Kay Grieb und Rebecca Hold, deren Mutter Hanne Beivers jetzt selbst Königin ist – in Dormagen. Gemeinsam freut sich die ganze Familie auf das königliche Fest in Delrath.

Zehn Monate war Rebecca Hold die einzige Königin ihrer Familie, aber dann wurde aus der „Delrather Queen Mum“ die Dormagener Königin: Als Rebeccas Mutter Hannelore Beivers mit ihrem Mann Willi zum Dormagener Königspaar gekrönt wurde. Zwei Monate darauf steht nun Tochter Rebecca Hold (26) mit ihrem Partner und König Kay Grieb (30) im Mittelpunkt des Schützenfestes in Delrath, das am Samstag beginnt. „Wir freuen uns sehr auf unser Fest“, sagt die temperamentvolle junge Königin. Für sie und ihren König ist das Fest der Abschluss eines „tollen Jahres“, in dem das sympathische Delrather Königspaar viele Veranstaltungen in ganz Dormagen besucht und dabei viel Spaß verbreitet hat.

Und dass es so familiär königlich zugeht, war Anfang September 2018 gar nicht abzusehen. Der St.-Hubertus-Bürgerschützenverein Delrath suchte einen Nachfolger für sein Königspaar Werner und Roswitha Haas – und die Bewerber standen nicht Schlange... Da entschied sich der damals 29 Jahre alte Kay Grieb als Hubertuskönig, nach Rücksprache mit seiner Freundin Rebecca, es ein Jahr früher als geplant zu wagen. Beide stammen aus Schützen-Familien, für die die Heimatfeste stets Fixpunkte in der Jahresplanung sind, so dass der Traum von der Schützenregentschaft gar nicht abwegig war. Allerdings wollte Rebecca Hold eigentlich als Kay Griebs Ehefrau, nicht als Freundin gekrönt werden. „Das kam dann auf einmal zeitlich nicht mehr hin“, sagte sie lachend am Rande der Krönung 2018. Aber das wird bald nachgeholt: Am 14. September – nach ihrem Königsjahr – geben sie sich in Dormagen das Ja-Wort – auf den Tag genau zehn Jahre, nachdem sie zusammengekommen sind.

Info Vier Bälle im Festzelt auf der Delrather Kirmes Fest Vom 31. August bis 3. September feiert der St.-Hubertus-Bürgerschützen-Verein Delrath sein 93. Heimatfest. Bälle Im Zelt gibt es am Samstag den Bürger- und Schützenball (21 Uhr), am Sonntag den Königsball (20 Uhr), am Montag den Schützenball (20 Uhr) und am Dienstag die Krönung (ab 20 Uhr).

Als einziger Bewerber stand das Ergebnis für Kay Grieb schon vor dem Vogelschießen fest, aber aufregend war es trotzdem. Rebecca Hold konnte es gar nicht schnell genug gehen, sie feuerte ihren Liebsten an, der mit dem 38. Schuss dann erfolgreich war. Der Leit- und Sicherungstechniker bei der Deutschen Bahn ist Mitglied im Hubertuszug „Treu zur Musik“, dessen Zugführer sein Vater Peter Grieb ist. Die Delrather Königin arbeitet als Hörakustikerin bei Köttken Hörakustik in Dormagen. Ihren Königszug unterstützt der Hubertuszug „Fidele Handwerker“.