Aktion in Dormagen : Umweltschützer aus drei Städten säubern Rheinufer

Dormagen Umweltschützer aus Dormagen um Karin Schwanfelder vom „Rhein-Clean-Up-Team Dormagen/Zons“ schließen sich am kommenden Sonntag, 1. September, zu einer gemeinsamen Aktion gegen Müll am Rhein mit Gleichgesinnten aus Köln und Düsseldorf zusammen.

Treffpunkt ist am Grind 1, die Aktion soll von 15 bis circa 17.30 Uhr laufen. Wer mithelfen will, ist herzlich willkommen und kann sich anschließen. Aus der Domstadt ist die „Kölner Rhein-Aufräum-Kommando-Einheit (K.R.A.K.E.) um Christian Stocks mit von der Partie, aus der Landeshauptstadt kommt Victoria Blocksdorf von „Blockblocks Rhein Clean up“ mit Helfern zum Grind. „Wir wollen verhindern, dass der Plastikmüll von unseren Ufern in den Rhein gerät und seinen Weg in die Meere fortsetzt“, schreibt Blocksdorf.