Rätsel der Stadt Dormagen : Vom Abiturienten am NGK mit Tierfutter zum Milliardär

1985 war ein sehr guter Jahrgang in Knechtsteden. Zum ersten Mal hatte rund ein Viertel der Abiturienten mit einer Eins vor dem Komma abgeschlossen. Pater Walter Gilles, der damalige Leiter des Norbert-Gymnasiums, überreichte stolz die Reifezeugnisse an die 80 Schüler. Einer der Absolventen hieß Torsten Toeller.

Das amerikanische Wirtschaftsmagazin „Forbes“ führt im Internet eine Liste der reichsten Menschen der Welt. Dort steht der ehemalige Abiturient heute auf Platz 1.394. Sein Vermögen wird mit 1,65 Milliarden US-Dollar angegeben. Schon damals war Torsten Toeller umtriebig. Er legte als Discjockey in der legendären Dormagener Discothek „Daddy´s“ an der Florastraße auf: In war, wer drin war.

Nach der Erlangung der Hochschulreife absolvierte Toeller eine Lehre im Einzelhandel und ein Studium. Bei einer Reise in die USA lernte er die dortigen Läden für Tiernahrung kennen. Als er wieder in Deutschland war, schlug er seinem damaligen Chef vor, solche Geschäfte auch hier zu eröffnen. Als er ausgelacht wurde, gründete er allein mit 24 Jahren in Erkelenz den ersten „Fressnapf“-Markt. Die Kunden blieben aus und Toeller stand kurz vor dem finanziellen Ruin. Er gab jedoch nicht auf und änderte die Strategie: Mehr Produkte zu geringeren Preisen. Eine Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf. Bereits 1992 wurde ein Franchise-System angeboten. Selbstständige Partner konnten eigene Fressnapf-Geschäfte führen und zahlten dafür Gebühren an die Zentrale in Krefeld. 1997 startete Toeller die internationale Expansion. Eigene Fressnapf-Marken wurden entwickelt. In München eröffnete 2009 der 1000. Fressnapf-Markt.