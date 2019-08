Familienbüro Dormagen : Die Inklusions-Beraterin für Kitas

Dormagen Die Nievenheimerin Ulrike Schiefer arbeitet seit fast 30 Jahren bei der Stadt Dormagen zum Wohl der Kinder.

Die schönen Bilder für das Elternbegleitbuch zum „Babybegrüßungspaket“ stammen von ihr: Liebevoll hat Ulrike Schiefer die Mädchen und Jungen gezeichnet, die viel entdecken und Positives erleben können. „Das kam ganz von selbst, floss so aus mir raus“, erzählt die sympathische Nievenheimerin, die seit fast 30 Jahren bei der Stadt Dormagen zum Wohl der Kinder arbeitet. Auch wenn ihre künstlerischen Arbeiten viel Herzblut, Liebe zum Detail und artistisches Können verraten, ihre eigentliche Profession und Leidenschaft gilt ihrer Arbeit mit Kindern.

Die 53-Jährige war fast 25 Jahre lang Leiterin der Kita „Bunte Wolke“ in Delrath, wo der Schwerpunkt Kunst und ästhetische Erziehung“ in der denkmalgeschützten Villa ihr aus dem Herzen sprach.Inzwischen ist sie Inklusionsberaterin für Kindertagesbetreuung. „Ulrike Schiefer ist eine sehr engagierte und künstlerisch begabte Mitarbeiterin, die unserem Familienbüro-Team gut tut“, lobt Martina Hermann-Biert, Jugendamtsleiterin und Chefin des Familienbüros der Stadt Dormagen. Dort wurden 2017 alle Dienste für Eltern, Kinder und Familien gebündelt, so dass Ratsuchende im Rathaus, Eingang von der Castell-/Römerstraße aus eine Anlaufstelle erhielten.