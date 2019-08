Dormagen nimmt an Umweltprojekt teil : Auf dem Weg zur nachhaltigen Stadt

Dormagen Dormagen möchte eine „Global Nachhaltige Kommune“ werden – als eine von 15 Modellkommunen nimmt die Stadt an dem landesweiten Projekt teil. Das Ziel: Eine Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Maßnahmen.

Mit zahlreichen Umweltaktionen, der Umwelt- und Erlebniswoche, dem Nachhaltigkeitspreis und dem Siegel „Fair-Trade-Town“ hat die Stadt Dormagen schon einige Punkte für einen besseren und ressourcenschonenden Umgang mit der Natur gesammelt. Aber es bleibt noch viel zu tun: Massen an Plastikmüll, immer stärkere Auswirkungen des Klimawandels und erhöhte soziale Ungleichheiten – die Welt verändert sich spürbar. Und zwar immer rasanter. Dagegen will die Stadt Dormagen ansteuern und mit gutem Beispiel vorangehen. Anfang Juni hat sie sich erfolgreich als eine von 15 Modellkommunen bei dem Projekt „Global Nachhaltige Kommune NRW“ beworben.

„Fridays for Future, Müll in den Weltmeeren, Dieselskandal – die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz bewegen viele Menschen, auch hier in Dormagen“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Wenn alle Menschen auf der Erde so weiterleben wie bisher, würden wir die Ressourcen von drei Planeten benötigen. Wir müssen also jetzt etwas unternehmen. Und das untermauern wir als Kommune mit der Teilnahme an diesem Projekt.“