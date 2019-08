Brauchtum in Dormagen : Lesefee will Kindern Erntedankfest näher bringen

Dormagen Im Frühjahr war Dormagens Stadt-Lesefee Maria Krücken mit 43 Jungen und Mädchen aus dem städtischen Familienzentrum Rappelkiste auf dem Latourshof von Max Busch an der Bismarcksraße in Nievenheim gewesen.

Danach wussten die Kinder (fast) alles über Apfelblüte und Entstehung von Äpfeln. Und schon damals waren alle gespannt auf die Ernte der Früchte im September. Wie die ausgefallen ist, davon können sich die Kinder am 10. September ab 10 Uhr ein Bild machen. Denn dann steht der Folgetermin auf dem Latourshof an. Und weil darüber hinaus das Erntedankfest naht, hat sich Maria Krücken entschlossen, den Kindern diesen Brauch näher zu bringen. Ihr gesamtes September-Programm widmet sie deshalb dem Thema Erntedank.

Neben dem Besuch auf dem Bauernhof dürfte die Erntedankfeier mit Pfarrerin Alexandra Späth in der Friedenskirche an der Lessingstraße in Zons am 23. September (10 Uhr) ein besonderes Erlebnis für die Jungen und Mädchen sein. Krücken wird mit am Altar stehen. Für den 4. September hat sie Swen Möser vom städtischen Sportservice als Lesepaten in die Caritas-Kindertagesstätte Unter den Hecken eingeladen. Beginn ist auch hier um 10 Uhr. Das kindgerecht gestaltete Buch zu den Lesungen wurde von Erzbischof Rainer Maria Woelki persönlich signiert.