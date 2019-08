Stadtbibliothek Dormagen : Das „Bookbike“ hat schon mehr als 200 junge Leser erreicht

Dormagen Die Stadtbibliothek Dormagen nimmt an der NRW-weiten Aktion teil.

Das Angebot und die Zusammenstellung der Materialien für das Bookbike richten sich an Kinder bis zum achten Lebensjahr. „Sie sind so vielseitig, dass nicht ein Termin wie der andere war“, so das Resümee der Mitarbeiterin. Das Bookbike ist auch im September noch unterwegs: Am 3. im Rahmen der Aktion Lesepass in der Stadtbiliothek, am 7. im Jugendcafé Micado an der Kölner Straße, am 20. bei der Aktion Lesepass in der Stadtbiliothek, am 27. bei der Feier „100 Jahre VHS“ sowie am 29. September beim Dormagen-Tag im Familienbüro, Neues Rathaus, von 13 bis 17 Uhr. Sollte es regnen, kann der Einsatzort an manchen Terminen kurzfristig verlegt werden. Änderungen sind nachzulesen auf der Facebookseite der Stadtbibliothek Dormagen.