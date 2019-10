Zwischen Neuss und Köln : Nach Unfall mit Seifenlauge gilt auf A57 Tempolimit bei Nässe

Dormagen/Köln Ausgelaufene Seifenlauge hat am Donnerstag für Stau und Umwege in der Region gesorgt: Die A57 war zwischen dem Dreieck Neuss-Süd und dem Kreuz Köln-Nord bis zum Abend gesperrt. Und die Probleme dauern an.

Autofahrer, die am Donnerstag auf der A57 unterwegs waren, brauchten viel Geduld. Am späten Mittwochabend war zwischen Dormagen und Köln Seifenlauge auf der Fahrbahn ausgelaufen. In Fahrtrichtung Köln gab es daher in der Folge eine Vollsperrung zwischen dem Dreieck Neuss-Süd und dem Kreuz Köln-Nord, die den gesamten Tag über bis Donnerstagabend andauerte. Erst gegen 19.30 Uhr wurde die A57 wieder freigegeben. Am Morgen war die Polizei noch davon ausgegangen, dass die „massiven Verkehrsbehinderungen“ bis zum Nachmittag vorbei seien.

Während der Sperrung kam es zu einem weiteren Unfall: Gegen 13.35 Uhr kam ein mit Stahlträgern beladener Lkw auf der A57 in Höhe der Anschlussstelle Reuschenberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Dabei wurde der Tank des Fahrzeugs beschädigt. „375 Liter Diesel sind ausgelaufen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr dichtete das Leck ab und streute den ausgelaufene Kraftstoff ab. Der restliche Diesel aus dem Tank wurde abgepumpt. Für den Einsatz mussten zwei von drei Spuren gesperrt werden.

Wie am Mittwochabend die Seife auf die A57 gelangt ist, ist bislang unklar. Laut Polizei sei noch kein Verursacher bekannt. Vor Ort liefen aufwändige Reinigungsarbeiten durch eine Spezialfirma. Zwar wurde die Autobahn am Donnerstagabend wieder freigegeben. Allerdings soll laut Straßen.NRW für die kommenden Tage bei Nässe ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern gelten. Die Fahrbahn soll in den nächsten Tagen weiter untersucht werden.

Die Polizei empfiehlt Autofahrern noch immer, weiträumig auszuweichen. „Dieser Hinweis gilt insbesondere für den Schwerverkehr in diesem Bereich“, so die Polizei.

(ham/mba)