A57 in Richtung Krefeld : Lkw fährt gegen Leitplanke - zwei Fahrspuren gesperrt

A57 in Richtung Krefeld

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Neuss Ein Lkw ist auf der A57 in Höhe der Anschlussstelle Reuschenberg gegen eine Leitplanke gefahren. Dabei liefen 375 Liter Diesel aus. Derzeit sind zwei von drei Fahrspuren gesperrt.

Für den Einsatz sind derzeit zwei der drei Fahrspuren gesperrt. Die Feuerwehr berichtet von einer erschwerten Anfahrt, da einige Autofahrer keine Rettungsgasse gebildet haben. Die Polizei rät den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die gegenüberliegende Fahrbahn ist derzeit wegen Reinigungsarbeiten zwischen dem Dreieck Neuss-Süd und dem Kreuz Köln-Nord komplett gesperrt. Ausgelaufene Seifenlauge hat dort am Mittwochabend einen Unfall verursacht. Derzeit laufen die Reinigungsarbeiten, bei der 12 Wagen im Einsatz sind. Es handelt sich allerdings nicht um die einzige Sperrung auf der A57. In der Nacht zu Donnerstag ist zwischen Dormagen und Köln Seifenlauge auf die Fahrbahn ausgelaufen. In Fahrtrichtung Köln gibt es daher aktuell zusätzlich eine Vollsperrung zwischen dem Dreieck Neuss-Süd und dem Kreuz Köln-Nord. Die A57 bleibe voraussichtlich noch bis 17 Uhr gesperrt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Düsseldorf.