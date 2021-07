Verhandlungstermin am Amtsgericht Dinslaken : Prozess startet ohne den Wendler – Gericht erlässt Sitzungshaftbefehl

Dinslaken Michael Wendler ist, wie allgemein erwartet worden war, am Dienstagmorgen nicht am Amtsgericht Dinslaken erschienen. Dafür sein Anwalt mit Vollmacht. Diese hat das Gericht aber nicht akzeptiert – jetzt wird’s ernst.

Der Gerichtsprozess um Michael Wendler , Schlagersänger mit Dinslakener Wurzeln, sollte am Dienstagmorgen am Amtsgericht starten. Der Sänger selbst ist nicht erschienen, was Beobachter allerdings auch erwartet hatten – immerhin lebt er in den USA .

Deshalb wurde nun ein so genannter Sitzungshaftbefehl erlassen. Damit soll der Beschuldigte gezwungen werden, vor Gericht zu erscheinen, wenn er in Deutschland ist. Ob dieser Haftbefehl aber jemals vollstreckt werden kann, bleibt unklar.

Einige Beobachter hatten sich zum Termin am Dienstagmorgen beim Gericht eingefunden, vor allem aber ein großer Presserummel. Wobei die Fotografen und Kameraleute vor Prozessbeginn den leeren Zeugenstand und einen leeren Platz auf der Anklagebank aufnehmen konnten, dann aber raus mussten: Zur Verhandlung selbst durften nur eine Handvoll Zuschauer in dem kleinen Gerichtssaal bleiben.

Michael Wendler wird „Beihilfe zur Vereitelung der Zwangsvollstreckung“ vorgeworfen. Seine Ex-Ehefrau Claudia Norberg soll Rechte an musikalischen Werken auf ihn übertragen haben, als sich abzeichnete, dass ihre Plattenfirma CNI Records in die Insolvenz gehen würde. Somit sollten – so die Darstellung der Staatsanwaltschaft – die Einnahmen aus den besagten Rechten an Wendler fließen und nicht im Zuge der Zwangsvollstreckung an die Gläubiger. Gegen einen Strafbefehl in der Sache hat Wendler Einspruch eingelegt, deshalb ging es nun vor Gericht.