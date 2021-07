Impf-Tour durch alle Kommunen : Ab Freitag reist das mobile Impf-Team durch den Kreis Wesel

Kreis Wesel Ab dem 23. Juli bis einschließlich 12. August können sich Bürgerinnen und Bürger ohne Termin und kostenlos gegen das Coronavirus schützen lassen. Es gibt nur wenige Voraussetzungen. Wann das Impf-Team wo Halt macht.

Um die ins Stocken geratene Impfkampagne zu beleben, startet der Kreis Wesel unter dem Motto „Mutig sein, Spritze rein“ am Freitag eine Impf-Tour durch alle 13 Kommunen. Auftakt ist am 23. Juli vor dem Ledigenheim in Dinslaken, wo ein mobiles Impf-Team Bürgerinnen und Bürger kostenlos und ohne Termin gegen das Coronavirus impft. Verabreicht wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Bis zum 12. August werden die Kommunen Stationen sein. Geimpft wird dann montags bis donnerstags zwischen 10 und 15 Uhr. Hamminkeln ist am 27. Juli dran, Schermbeck am 5. August und Wesel am 11. August.