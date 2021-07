Am Rhein bei Götterswickerhamm : Hochwasser im Juli – „So was hatten wir noch nie“

Frank Pollmann vom Restaurant Rheinwacht lehnt am Geländer der Hochwasserschutzmauer, direkt unter ihm liegt jetzt der Fluss. Foto: Zehrfeld

Voerde/Götterswickerhamm Die Stadt Voerde ist vorsichtig optimistisch, dass es nicht zu Schlimmerem kommt. Am Sonntag soll der Rheinpegel seinen Höchstand erreicht haben.

Der Rhein platscht an die Hochwasserschutzmauer. Frank Pollmann vom Restaurant Rheinwacht steht am Geländer seines höher gelegenen Biergartens wie ein Kaptän an der Reling: Direkt unter ihm sind die Wellen des Flusses. Ein sehr hoher Wasserstand ist an sich kein ungewöhnliches Bild für diese Lage in Götterswickerhamm. Aber es ist ein sehr ungewöhnliches Bild im Juli.

„Ein Jahrhunderthochwasser mitten im Sommer“, sagt er – er habe es noch nie erlebt, dass der Fluss um diese Jahreszeit so hoch gestiegen sei.

Ein paar Meter Weiter steht der Fußweg am Rheinufer, der zum Restaurant zur Arche führt, vollständig unter Wasser. Bänke werden von Wellen umspült. Vor dem Anleger führen die Stufen in die Flut hinein.

In der Nacht zu Freitag sei der Wasserspiegel um einen Meter höher gekommen, erzählt Frank Pollmann weiter. „Der Pegel sagt: Heute Nacht kommt er noch bis 10,50 Meter. Ab 11,50 Meter wird es kritisch.“ Dann läuft das Wasser langsam in den Biergarten. Noch ein Stück weiter oben stehen die große hölzerne Urweisse-Hütte mit Theke und Sitzplätzen und ein Kiosk-Container. Frank Pollmann hat schon Vorkehrungen getroffen, damit beides rasch abgebaut und weggeschafft werden kann, falls sich zeigt, dass das nötig wird. „Also, wir sind auf den Ernstfall vorbereitet.“ Wobei er hofft, dass das nicht nötig sein wird und der Pegel, wie derzeit erwartet wird, übers Wochenende wieder fällt.

Darauf hofft man auch bei der Stadt Voerde. „Wir bleiben aufmerksam“, sagt die Beigeordnete Nicole Johann. „Wir haben ein wachsames Auge auf die Situation, sowohl, was unsere Kanalisation betrifft, als auch unsere Flüsse.“ Man sei aber, was die Lage in der gesamten Stadt betrifft, nun vorsichtig optimistisch. Zumindest sei das Regengebiet jetzt „durch“.