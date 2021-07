Polizei sucht flüchtiges Pärchen : Paar stürzt – Motorroller landet in Friedrichsfeld im Wesel-Datteln-Kanal

Am Nordufer des Wesel-Datteln-Kanals in Friedrichsfeld ereignete sich am Montagabend ein Unfall. Foto: Jana Bauch (jaba)

Friedrichsfeld Die Polizei sucht ein flüchtiges Pärchen, das am Montagabend am Wesel-Datteln-Kanal in Friedrichsfeld mit einem Motorroller unterwegs war.

Im Wesel-Datteln-Kanal landete am Montagabend der Motorroller eines bislang unbekannten Paares, das auf dem Geh- und Radweg am Nordufer unterwegs war. Es war gegen 20.30 Uhr, als der Fahrer kurz hinter der Unterführung Hindenburgstraße (B 8) die Kontrolle über den Roller verlor und stürzte. Dabei rutschte der Roller in den Kanal. Der Fahrer und seine Mitfahrerin blieben zunächst verletzt auf dem Weg liegen. Der Fahrer zog sich eine Schürfwunde am Unterarm zu. Die Sozia äußerte gegenüber Zeuginnen, dass ihr der Kopf weh tue. Danach flüchtete das Paar in Richtung Ulrichstraße.

Der Fahrer ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, schwarz-grau meliertes, kurzes Haar. Die Beifahrerin ist 16 bis 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, sie hat blond-rote Haar, die zu einem Zopf geflochten waren, und eine normale bis stämmige Figur. Die Frau trug ein rosafarbenes T-Shirt, kurze Hose und rosa Socken. Zudem soll die Frau bei dem Sturz einen Schuh verloren haben, der ebenfalls im Kanal landete.

Beide Personen trugen nach Mitteilung der Polizei keine Helme. Eine Bergung des Rollers gelang am Montagabend nicht.